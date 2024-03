L’Oasi adesso è realtà: "Più forti nelle Marche"

Taglio del nastro ieri pomeriggio a Osimo Stazione per il nuovo Superstore Oasi. "Con questo nuovo punto vendita andiamo a rafforzare la nostra presenza nella regione da cui è partita la nostra azienda per espandersi poi nelle altre quattro Regioni del Centro Italia – ha detto Luciano Gabrielli, presidente della Magazzini Gabrielli". Quello di Osimo si aggiunge infatti agli altri tre presenti nell’area, alla Baraccola, a Castelfidardo e a Loreto. Un punto vendita all’avanguardia, completo nell’offerta di merci e di servizi. Il servizio alla clientela avviene attraverso un ampio assortimento in tutte le categorie merceologiche e con la presenza di banchi serviti nei freschi, ortofrutta, gastronomia, carni e pesce. Tremila e 880 metri quadrati di cui duemila e 500 adibiti a vendita, 44 collaboratori, tutti della Provincia di Ancona, sono solo alcuni dei numeri. Il nuovo punto vendita è aperto da oggi con orario continuato dalle 8 alle 21 ed è dotato di un parcheggio di 250 posti auto, di cui 140 nel parcheggio coperto al piano semi interrato. L’assortimento è costituito da circa 22mila referenze di cui quattromila non food e 18mila food. La struttura osimana è stata realizzata in base al "Progetto Green" di Magazzini Gabrielli. Nel punto vendita sarà operativo un sistema domotico integrato per la gestione virtuosa dei consumi in grado di controllare tutte le utenze presenti nella struttura. L’impianto di illuminazione dispone di sensori che permettono di adattare la luce ed i relativi consumi alle reali necessità del momento. L’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura e la cura nella sistemazione a verde dell’area scoperta contribuiscono al rispetto dell’ambiente ed all’ecosostenibilità dell’intervento. Con il nuovo arrivo del superstore Oasi saranno avviate, da parte della Magazzini, una serie di iniziative anche a carattere sociale: sulla base di un accordo a carattere nazionale che lega da anni l’azienda marchigiana con la Fondazione Banco Alimentare saranno valutate le modalità di ritiro degli alimenti prossimi alla scadenza ma ancora edibili che verranno distribuiti agli enti caritatevoli del territorio. Inoltre la Magazzini Gabrielli realizzerà un centro sociale proprio per la comunità di Osimo Stazione. Restano le preoccupazioni da parte dei residenti per la viabilità. Presenti diverse autorità tra cui il governatore Francesco Acquaroli. Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: "Il gruppo si è impegnato a realizzare una rotatoria che darà respiro alla viabilità e sollievo a residenti e automobilisti. Un altro impegno dopo il centro sociale. Non è facile trovare un’azienda che versa 800mila euro di oneri di urbanizzazione".

Silvia Santini