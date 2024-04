L’offerta si allarga e prevede nuove rotte entro l’estate

Non solo la ripartenza delle tratte per Roma, Milano e Napoli. Senza interruzioni, a dire il vero, visto il passaggio di testimone (immediato) tra Aeroitalia e SkyAlps. Ma soprattutto il raddoppio della frequenza per Monaco di Baviera (ora con un volo bigiornaliero) grazie ad Air Dolomiti e operato proprio da Pasquetta. Una possibilità, questa, annunciata nelle scorse settimane dalla società italiana controllata da Lufthansa e che aveva riscosso grande successo, poiché la città tedesca rappresenta una meta strategica per chi viaggia per business, ma anche per chi desidera raggiungere le destinazioni più iconiche del mondo, dagli Stati Uniti fino a Cina e Giappone. In vista dell’estate, al momento, sono sedici gli aeroporti legati a filo diretto con lo scalo internazionale di Ancona, per effetto della presenza di vettori vecchi e nuovi che si affacciano per operare dalle Marche. Detto di SkyAlps (Milano, Roma e Napoli) e Lufthansa (Monaco di Baviera), la compagnia più presente al Sanzio continua ad essere Ryanair che assicura cinque rotte: Londra Stansted, Bruxelles, Cracovia, Dusseldorf e Catania. Volotea, invece, porta i suoi passeggeri a Cagliari, Catania, Olbia e Palermo (lungo lo Stivale), senza contare Parigi (la rotta che spopola, con un riempimento costantemente elevato, ndr) e la novità di Atene (dal prossimo 2 giugno). EasyJet garantisce invece Londra Gatwick. Wizz Air e Albawings assicurano il volo diretto per Tirana. L’impressione, però, è che le sorprese potrebbero non essere finite qui. Se è vero che il piano operativo della Summer 2024 è pressoché delineato, non è da escludere l’attivazione di qualche collegamento extra rispetto a quelli già noti, che permetterebbero all’Ancona International Airport di irrobustire ulteriormente l’offerta voli per i passeggeri.