L’omaggio di Ostra a Sto e al Signor Bonaventura

II Comune di Ostra-Assessorato alla Cultura, in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Sergio Tosano (1886-1973), in arte Sto’, organizza la mostra “Una storia lunga un milione. Omaggio a Stò e al signor Bonaventura”. Tofano, artista poliedrico del panorama teatrale e culturale italiano del secolo scorso, è entrato nell’immaginario collettivo di tre generazioni di italiani; è stato attore, regista, costumista, fumettista, illustratore, poeta, pittore, drammaturgo, sceneggiatore, docente e straordinario innovatore nell’uso della lingua, soprattutto nella letteratura destinata ai ragazzi, dove

riuscì a creare una sintesi perfettamente armonica di codici linguistici e figurativi. Ha anticipato una visione dell’infanzia che più tardi avrebbe condizionato anche le nuove prassi educative. Nel 1917 crea il personaggio di Bonaventura, pubblicato sul Corriere dei Piccoli, amatissimo dai bambini e non solo e oggetto, in seguito, di trasposizioni teatrali e drammaturgiche. La mostra, ospitata nella suggestiva “Sala delle Lance”, nasce da un progetto di Giuliana Lanzavecchia, esperta di Teatro- danza per ragazzi, che ha curato anche l’allestimento; si articola in otto sezioni espositive, comprendenti edizioni originali, storiche e rare, foto, bozzetti, disegni. Il percorso proposto al visitatore parte dalla figura di Tofano, esplora il mondo del fumetto degli anni’20, con una attenzione particolare nei confronti di un altro grande artista, contemporaneo di Stò, Antonio Rubino; dedica uno spazio a Tofano illustratore, scrittore e, naturalmente, autore di Bonaventura. La mostra sarà inaugurata nella sala multimediale del Museo “Città di Ostra” alle ore 17 venerdì 5 gennaio.