L’ordinanza del Comune: "Sono gesti infantili, così rovinano la città. Basta, tolleranza zero"

Spiaggia del Passetto, l’assessore comunale Giovanni Zinni si scaglia contro i writers: "Chi imbratta la città è un bambino, ma l’ordinanza anti vandali è in dirittura d’arrivo". È questa, in sintesi, la reazione del vicesindaco Zinni alla luce dei fatti riportati oggi dal Carlino. In questi giorni, è stata presa d’assalto la scogliera della baia cittadina. Una scritta d’amore vistosissima, realizzata con bombolette spray, o forse con della vernice, che non passa di certo inosservata. "Chi imbratta Ancona ha purtroppo un atteggiamento infantile e assolutamente non giustificabile – tuona l’assessore alla sicurezza – Si continua a deturpare e a rovinare la città e questo vuol dire soltanto far aumentare i costi di pulizia di cui deve farsi carico l’amministrazione comunale". Il neo comandante Marco Ivano Caglioti, del comando di polizia locale di via dell’Industria, alle Palombare, ha assicurato tolleranza zero sul fenomeno. Continua Zinni: "Ammesso e non concesso che poi in sede di contenzioso, laddove si riesca ad individuare i responsabili di simili atti ci sia la possibilità di ottenere un risarcimento". Dal municipio, fanno capire che l’ordinanza anti teppisti sia in dirittura d’arrivo. La pubblicazione e la divulgazione alla cittadinanza potrebbe arrivare già la prossima settimana: "Non posso anticipare nulla – sottolinea Zinni – ma certo è che la nostra ordinanza sta per uscire e grazie a questo provvedimento riusciremo a inasprire l’atteggiamento del Comune nei confronti di questi atti. Sarà un provvedimento più severo della normativa vigente. Anzi – si corregge – utilizzando la norma vigente, questa ordinanza prevederà un comportamento più severo di questa amministrazione nei confronti degli imbrattatori". Di telecamere al Passetto, in mare, non ce ne sono. Le uniche spycam sono in pineta. Tanti sono le facciate dei palazzi imbrattate, anche al Viale della Vittoria. Il vandalo innamorato di ´Sara ti amo´ pare sia rimasto impunito. Le sue scritte campeggiano in ogni dove: da piazza Pertini al Passetto, passando per il Piano e gli Archi.

Nicolò Moricci