Loreto, accordo con Enel Sole: tutte luci bianche al posto delle gialle

Grazie a una collaborazione con Enel Sole sarà rifatta l’intera illuminazione della città mariana, cinquemila punti luce gialli diventeranno a led bianchi. Una vera e propria rivoluzione, annunciata dal primo cittadino Moreno Pieroni in sede di presentazione di bilancio. Sul tema investimenti interviene anche l’assessore al Bilancio, Giovanni Tanfani: "Dal momento del nostro insediamento, nell’ottobre 2020, ad oggi, il Comune può vantare al suo attivo progetti per sei milioni e 400mila euro di investimenti, tramite finanziamenti, in parte attivati dalla precedente amministrazione, sia tramite la destinazione di avanzi di esercizio. È perciò una amministrazione molto attiva ed attenta sul fronte degli investimenti, nonostante sia stata anche molto impegnata a risolvere moltissime complessità ereditate dal passato, come ad esempio la messa a norma di alcuni edifici comunali". Il 2024 sarà anche un anno importante di assunzioni, l’Amministrazione infatti ha predisposto le procedure per l’inserimento di nove nuovi dipendenti nella struttura comunale per colmare il fabbisogno di alcuni uffici e rendere più efficiente il servizio ai cittadini. Appena inaugurati poi anche due mezzi in dotazione alla Protezione civile per le criticità in tutta la Regione.