Loreto, doppia inaugurazione sul fronte sanità. Ecco il nuovo Punto salute e il mammografo. Saltamartini: "L’impegno della Regione nei fatti"

Doppia inaugurazione ieri mattina all’ospedale di Loreto dove sono stati presentati il Punto Salute e il nuovo mammografo. "L’inaugurazione del Punto e del macchinario – ha detto l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini – è l’espressione dell’impegno di questa Giunta in direzione del potenziamento dell’ospedale di Comunità di Loreto e dei servizi di prevenzione rivolti ai cittadini. Abbiamo voluto rafforzare le attività di screening che, attraverso l’individuazione precoce delle patologie, permette di avviare tempestivamente alle cure e migliorare la prognosi. Le Marche sono tra le prime Regioni in Italia, per tecnologie più innovative e meno obsolete, grazie a questi investimenti in grandi apparecchiature sanitarie cerchiamo di ridurre le liste di attesa, oltre che di garantire una maggiore accuratezza nella fase diagnostica. Stiamo lavorando per costruire uno scenario completamente diverso da quello che abbiamo ereditato dopo anni di tagli, inadeguata formazione del personale e la chiusura di 13 ospedali". Il vice presidente nel suo intervento ha annunciato, oltre al potenziamento delle attività di screening gratuite per la popolazione erogate al Punto salute, anche il rafforzamento del Centro Diagnosi prenatale di secondo livello di Loreto.