Loreto porta la "Morte del giusto" candidata Unesco alla Bit di Milano

Loreto, 10 febbraio 2025 – Anche la città di Loreto è tra i protagonisti della Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano, il prestigioso evento dedicato al settore turistico.

Un’occasione imperdibile per valorizzare l’eccezionale patrimonio storico, culturale e spirituale della città mariana, punto di riferimento del turismo religioso a livello mondiale.

In particolare, il sindaco Moreno Pieroni e l’assessore alla Cultura Francesca Carli sono presenti alla Bit oggi, lunedì 10 febbraio, per illustrare le numerose opportunità turistiche offerte dalla città mariana nell’ambito del talk evento “Loreto, una porta aperta sulle Marche – Le sacre rappresentazioni della Passione Candidata a bene immateriale dell'Unesco”.

Chiaro il riferimento alla “Morte del Giusto”, la Passione Vivente di Villa Musone – organizzata dal Ctg Valmusone - rientrata appunto nel novero delle sacre rappresentazioni che ambiscono al prestigioso riconoscimento e che, senza dubbio, rappresenta un ulteriore tassello nel già ricchissimo patrimonio culturale e devozionale della città di Loreto.

Ma non solo: la città si appresta in ogni caso ad accogliere oltre 2 milioni di pellegrini, attratti dalla Basilica della Santa Casa in questo anno giubilare appena iniziato, riconfermando il suo ruolo di destinazione turistica di rilievo internazionale.

Una vera e propria “Porta aperta sulle Marche”, quindi, ma non solo: punto di approdo anche per chi arriva in Italia da ogni parte del mondo, per motivi di fede o di cultura.

"La partecipazione di Loreto alla Bit di Milano – dichiara il sindaco – è un’opportunità straordinaria per rafforzare la nostra posizione come meta imprescindibile del turismo religioso e culturale, mettendo in luce la bellezza e la profonda spiritualità della nostra città. Siamo pronti ad accogliere fedeli e viaggiatori con un’offerta turistica sempre più qualificata e attenta alle esigenze dei visitatori”.

Anche l’assessore Carli sottolinea l’importanza dell’evento: “La Bit di Milano rappresenta una vetrina fondamentale per far conoscere il valore a tutto tondo di Loreto, dove troviamo cultura, aspetti devozionali di grandissimo impatto scenico e forza spirituale come la sacra rappresentazione della Passione, di cui sosteniamo la candidatura a patrimonio immateriale Unesco, e anche vocazione di accoglienza: con un’attenzione crescente verso la valorizzazione delle tradizioni locali e un piano di accoglienza sempre più innovativo, Loreto vogliamo presentarci alla Bit come un autentico gioiello delle Marche, capace di coniugare fede, arte e turismo in un’esperienza unica".