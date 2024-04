Loreto, poker di vittorie e arriva la sesta piazza

0

LORETO

3

Parziali: 22-25; 21-25; 18-25

4TORRI : Biondi 2, Morelli, Poltronieri 4, Ingrosso 7, Fregnani, Mezzani, Marcoionni 7, Smanio 1, Soriani (L), Dosi 1, Tosatto 4, Poli (L), Reccavallo 5, Maretti 14. All. Fortunati

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Conocchioli, Areni 6, Zazzarini, Campana 6, Torregiani 20, Alessandrini 10, Vecchietti, Mangiaterra, Dignani (L), Marchetti 9, Papa. All. Iurisci

Arbitri: Frazzoni e Camarda

La Nova Volley non si ferma più: vince anche a Ferrara, in tre set, contro una squadra in corsa per i playoff. Quarto successo consecutivo senza perdere un parziale per i ragazzi di Iurisci che salgono al sesto posto. Per i neroverdi è la seconda vittoria esterna consecutiva. Proprio come all’andata i loretani si impongono con il massimo scarto giocando un ottimo incontro e dimostrando una condizione psico-fisica straordinaria. Per Torregiani 20 punti, in doppia cifra come Alessandrini (10). Meglio la Nova Volley al servizio e in ricezione. Pochi gli errori dei neroverdi che vincono con pieno merito.