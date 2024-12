Loreto, prende il via l’anno Giubilare. Rafforzate le misure di sicurezza

Il Giubileo 2025 prenderà ufficialmente il via stasera, Vigilia di Natale, con l’apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro a Roma.

Papa Francesco celebrerà alle 19 la cerimonia, appuntamento atteso da milioni di fedeli e pellegrini in tutto il mondo.

E con l’apertura della Porta Santa a Roma anche Loreto diventa città giubilare: "La città mariana attende questo momento che durerà un anno intero con grande trepidazione. Sono attesi migliaia di pellegrini. E’ un’occasione importante per tutta la regione Marche dopo 25 anni", sottolinea il primo cittadino Moreno Pieroni.

La basilica della Santa Casa non aprirà la sua Porta Santa come avvenne nel dicembre 2019 ma domenica ha organizzato un pellegrinaggio alle 15.30 per la solenne apertura dell’anno giubilare da piazza Giovanni XXIII e poi la santa messa all’interno del santuario.

Rafforzate già per queste feste tutte le misure di sicurezza su disposizione della Prefettura, intense durante i momenti salienti delle celebrazioni giubilari durante l’anno che sta per arrivare.

Il primo cittadino poi ha ribadito: "Abbiamo predisposto dei progetti di accoglienza dei pellegrini e dei turisti che arriveranno chiediamo con forza che Loreto sia messa davvero al centro dell’attenzione degli investimenti sovracomunali. Parliamo ad esempio di cinque-sei milioni di euro per strade ed infrastrutture: riteniamo che tutti debbano impegnarsi a collaborare con la nostra città, per far sì che nei prossimi tre anni Loreto possa diventare la "locomotiva" delle Marche".