Loreto si rimette in marcia: "Subito una gara dura"

Loreto è pronto a riprendere il cammino dopo il turno di riposo osservato nell’ultima giornata. La formazione di coach Iurisci è attesa da due trasferte consecutive, la prima il derby di domani a Osimo (fischio d’inizio al PalaBellini alle ore 17:30) per poi scendere la giornata successiva sul campo del Potentino. "Andremo ad affrontare una squadra molto ambiziosa – dice Iurisci – reduce dalla sconfitta di sabato e quindi sicuramente desiderosa di rifarsi. Avere il pronostico contro non ci disturba e anzi sono convinto che spinga i ragazzi a dare il meglio". All’andata al Palaserenelli fu partita vera e molto tirata vinta dagli osimani, ma con qualche rimpianto per la Nova Volley. "E’ vero uscimmo dal campo con un po’ di rammarico perché giocammo bene commettendo qualche ingenuità che ci condannò all’1-3, ma fu anche una partita che ci diede la necessaria consapevolezza di potercela giocare anche con una formazione così ben attrezzata".