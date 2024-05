L’Orquesta Nacional de Acordeons de Chile all’Auditorium S. Francesco

Il conto alla rovescia verso il Wow Folk festival, in programma dal 31, è scandito dall’anteprima di stasera alle 21.30 all’auditorium San Francesco dove l’Onach, Orquesta Nacional de Acordeons de Chile, porterà in scena "Musica dalla fine del mondo". In tournée nel vecchio continente dalla scorsa settimana, la delegazione cilena di sedici elementi diretta dal maestro Joaquin Munoz Donoso si è già esibita anche in Serbia e Svizzera e ha deciso di sfruttare l’occasione per conoscere la culla della fisarmonica per eccellenza. La visita è articolata su una tre giorni che comprende anche visite aziendali e in luoghi chiave come il Museo internazionale della fisarmonica.