L’Osimana cerca l’impresa: "Vogliamo regalare una gioia"

"Noi ci crediamo! Tutti in Umbria!" l’appello social degli ultras. Potrebbero essere un centinaio i tifosi giallorossi che raggiungeranno oggi Massa Martana per spingere l’Osimana a un’autentica impresa. Servirà un miracolo ai "senzatesta" se vorranno continuare la corsa nella fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Oggi alle ore 15, al comunale di Massa Martana, nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Coppa di Eccellenza, l’Osimana proverà a ribaltare la sconfitta di due settimane fa per 0-2 dell’andata al Diana (contano i gol in trasferta, in caso di parità si procederà ai tiri di rigore) dove, una partenza sottotono dei giallorossi e un arbitraggio da dimenticare con errori che hanno inciso e non poco a sfavore degli osimani, hanno spianato la strada all’Atletico Bmg.

"Ci aspetta una battaglia - attacca capitan Luca Patrizi - ma non andremo sicuramente in Umbria con la paura, ma solo con la voglia di far bene. L’Atletico Bmg è una buona squadra, con giocatori di esperienza in ogni reparto (a partire dal portiere Battistelli fino all’attacco, con i vari Sciacca, Canavese e Paletta, ndr), ma nella partita di andata abbiamo avuto le occasioni per segnare. Purtroppo quel gol subito dopo un minuto e qualche scelta dell’arbitro non proprio azzeccata ci hanno penalizzato. Alla fine potevamo raccontare di un 1-1 visto il rigore che ci è stato negato per un evidente tocco di mano invece è finita 0-2’".

Bisognerà attaccare, ma con la testa. "Non dovremo avere fretta, perché la partita sarà lunga. Dovremo attaccare, ma stare attenti anche a non subire reti. Di sicuro metteremo in campo tutto quello che avremo per cercare di regalare una gioia ai tifosi". Quella che è mancata contro la Sangiustese Vp domenica a Villa San Filippo di Monte San Giusto dove l’Osimana - dopo un primo tempo chiuso in vantaggio - ha sciupato tutto con una ripresa da dimenticare.

"Purtroppo nelle ultime tre partite concediamo un po’ troppo. E’ un problema di attenzione, su cui dobbiamo lavorare, non è di sicuro una questione tecnico o tattica. Penso che la batosta di domenica potrà portare solo ripercussioni positive in vista della Coppa. Che sia servita per svegliarci". L’Osimana non potrà contare per la trasferta odierna in terra umbra su Nicholas Fermani squalificato dopo l’espulsione nella partita di andata, ma anche su Pasquini infortunato. Dovrebbe rientrare Riccardo Fermani oltre ad Alessandroni e Tittarelli assenti all’andata per squalifica.

Michele Carletti