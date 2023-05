Lotta ai furti e alla baby gang: vigili premiati

Fra gli operatori di Polizia locale che si sono distinti per comportamenti o azioni che hanno superato l’ordinario compimento dei propri doveri d’ufficio, alla Giornata delle Polizia locale sono stati premiati anche gli agenti di Castelfidardo Daniele Gambini e Michele Buscarini, coraggiosi artefici durante l’inverno di azioni di contrasto ai furti sul territorio che hanno condotto fra l’altro all’arresto di ladri di appartamento nonostante il tentativo di fuga e la resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La delegazione fidardense, guidata dal sindaco Roberto Ascani e dal comandante Paolo Tondini, ha ricevuto poi l’encomio regionale nelle persone degli agenti Giancarlo Brandoni, Michelangelo Caporaletti, William Galeassi, Roberto Olivieri, Luca Paccapeli, Corrado Petroselli, Roberto Santarelli e Yuri Galeazzi, la cui attività investigativa ha consentito l’individuazione dei sei autori del lancio di pietre dal parco del Monumento sulle auto in transito. A testimonianza pratica dell’impegno nei confronti dei più giovani e delle scolaresche nel campo dell’educazione alla legalità, proprio nella giornata ad essa dedicata che ha coinciso con l’anniversario della strage di Capaci, la polizia locale di Castelfidardo e Camerano era inoltre presente con uno stand che ha attirato l’attenzione di insegnanti e bambini, che si sono precipitati per provare bici, macchine a pedali ed il percorso pedonale con gli occhiali simulanti droga e alcool.