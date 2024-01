Lotta ai graffiti del centro. Una ditta inizia a ripulire

In attesa che il nuovo sistema di pulitura delle pareti vandalizzate dalle scritte entri in servizio, l’amministrazione corre ai ripari. Stipulato l’ennesimo contratto con una ditta esterna per togliere parte dei murales effettuati dalle gang di writers attive nel capoluogo. Si tratta di un’azienda triestina che si dovrà occupare di alcuni edifici del centro storico di Ancona, obiettivo molto apprezzato dai balordi con le bombolette spray. Le loro bravate costeranno all’amministrazione comunale (e di conseguenza alla collettività) quasi 6mila euro solo per questo intervento, ovviamente parziale.

Intanto è stata effettuata una prova con una speciale vernice da applicare sugli edifici imbrattati in modo da poter cancellare le scritte con estrema facilità. Tutto è partito da una serie di test effettuati dopo sollecitazione di alcuni consiglieri comunali di maggioranza che si erano occupati delle scritte sotto i portici di piazza Cavour. Il confronto tra amministrazione e una ditta specializzata sembra ben indirizzato, con costi anche abbastanza sostenibili, e nei prossimi mesi quell’accordo dovrebbe andare in porto.

C’è poi tutta la parte repressiva nei confronti delle gang dalla bomboletta facile. Fino ad oggi nessuno dei responsabili è stato individuato, specie dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza specifica, datata inizio dicembre 2023. A metà gennaio il testo è stato prorogato fino al 4 marzo e l’intenzione della giunta Silvetti è quella di inserire il provvedimento all’interno del regolamento comunale in materia di beni pubblici. Sempre per quella data la centrale di raccolta immagini del sistema di videosorveglianza dovrebbe essere attiva.