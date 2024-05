Lotta alle maculopatie: "Il tuo punto di vista conta". Screening e visite gratuite

Sono la prima causa di cecità e colpiscono circa 40 milioni di persone over 50 nel mondo: parliamo delle maculopatie, patologie che interessano l’area al centro della retina e che colpiscono in forme diverse, ovvero con la degenerazione maculare legata all’età (nAMD) e con l’edema maculare diabetico (DME). Per sensibilizzare la popolazione e ridurre il rischio di esserne colpiti in futuro, arriva anche nel capoluogo la campagna "Il tuo punto di vista conta – non lasciare che le maculopatie ti fermino" che prevede visite gratuite e senza prenotazione della giornata di sabato presso la Galleria Dorica dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19. Lo screening è rivolto a tutta la cittadinanza, in particolare alle persone con più di 50 anni. Si stima che circa il 10% delle persone di età compresa tra i 65 e i 74 anni e oltre il 30% delle persone di età superiore ai 75 anni siano affette da AMD avanzata. Si stima, inoltre, che oltre il 30% delle persone con diabete di tipo 2 e circa il 10% di quelli con diabete di tipo 1 svilupperanno retinopatia diabetica durante il corso della loro malattia. In tale contesto opera la Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche diretta dal Professor Cesare Mariotti che ha effettuato 25 mila prestazioni diagnostiche ed oltre 4000 interventi chirurgici nel solo 2023. "Gli screening permettono di mettere in campo terapie precoci nei confronti di quelle persone che potrebbero essere affette da una determinata malattia – spiega il Direttore Generale dell’AOUM Armando Marco Gozzini - Si tratta di iniziative che sono rese possibili grazie all’impegno e al senso di abnegazione dei nostri professionisti i quali sono sempre in prima linea quando si tratta di fare prevenzione". "Prevenzione" è la parola chiave anche per il preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Mauro Silvestrini, una vera e propria sfida per la Medicina del futuro. "Dobbiamo arrenderci all’evidenza – ha dichiarato- la popolazione invecchia sempre di più e aumentano le patologie da trattare". Basti pensare, come ha ricordato l’assessore all’Università Marco Battino, che ad Ancona il 25% della popolazione è over 65. I sintomi legati alle maculopatie possono manifestarsi dopo molto tempo, a volte quando ormai la patologia è in stadio avanzato. È per questo motivo che l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce diventano un tassello fondamentale, per contrastarle. L’evento promosso da Roche Italia è patrocinato dall’Università Politecnica delle Marche, Associazione Pazienti Malattie Oculari, Comitato Macula, Retina Italia ODV, Società Italiana di Scienze Oftalmologiche (SISO).

Ilaria Traditi