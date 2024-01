Lotta allo spaccio, sequestrati 10 chili di droga

Controlli, sequestri e arresti. Il vicequestore Mabj Bosco, e il commissario Fabiano Arcangeli hanno fornito i dati relativi al 2023. Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2023 sono state controllate 11mila e 900 persone, ispezionati 4mila 282 veicoli, sia durante i normali controlli alla circolazione di soggetti e mezzi, sia in occasione di servizi speciali. Sono invece 12 le persone arrestate, mentre sono 187 gli individui denunciati aw fronte di 291 reati denunciati. Il che significa che ben due terzi dei reati trovano risposta nell’attività delle forze dell’ordine. In totale sono state quasi 12mila persone e oltre 4mila veicoli controllati, 12 arresti, centinaia di denunce e oltre 10 kg di stupefacenti sequestrati tra hashish e marijuana, 292 grammi di cocaina, 2 di eroina e 1 grammo di altre sostanze psicotrope.

Alcune di queste sono state sequestrate a chi guidava veicoli sulla pubblica via. Le violazioni stradali certificate e sanzionate sono 51, mentre solo 27 le violazioni amministrative. Fiorente anche l’attività amministrativa nel Commissariato dove i fogli di via emessi sono stati 9 e 8 gli avvisi orali, mentre non ci sono stati casi di sorveglianza speciale: i controlli sono stati 62. Nelle scorse settimane gli uomini del Commissariato hanno emesso un provvedimento con braccialetto elettronico, un intervento che andrà sommato a quelli che saranno effettuati nel 2024. I controlli, oltre 1000, hanno riguardato però anche i soggetti sottoposti a obblighi disposti da questura e tribunale mentre i passaporti, servizio disposto proprio dal commissariato, sono stati rilasciati a 3.300 persone in un solo anno. Un’attività che prosegue attraverso i controlli del territorio che si concentrano non solo nella città, ma nell’intero hinterland, con un’attenzione particolare ai luoghi frequentati da pusher e dipendenti, nella speranza di poter arginare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi.

Controlli che proseguono senza sosta anche in prossimità dei quartieri più colpiti dai topi di appartamento che proprio al termine del 2023 hanno messo a segno una lunga serie di furti che hanno interessato anche i comuni dell’entroterra. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai grandi eventi che si svolgeranno già dalla prossima primavera e che proseguiranno per tutta l’estate, quando anche i week-end diventano oggetto di particolari controlli per via delle numerose che scelgono di trascorrere una serata di Movida sulla spiaggia di velluto.