Lotta allo spreco alimentare: cibo avanzato dalle feste di Natale

Torna l’iniziativa per il contrasto allo spreco alimentare oggi (7 gennaio) in piazza del Comune, dalle 9 alle 19, presso la Pro Loco. I cittadini potranno consegnare dolciumi e qualunque altro tipo di cibo, in avanzo dalle feste natalizie e ancora confezionato, ai volontari dell’associazione Foodbusters Odv, che organizza l’iniziativa "Dopo Natale sono tutti più buoni" dal 2019. Le eccedenze raccolte saranno consegnate la sera stessa alle mense sociali del territorio. Tutto verrà documentato come sempre nei canali on line dell’associazione. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Chiaravalle e dall’Ambito territoriale 12 e dal Comune di Falconara Marittima, in qualità di ente capofila del progetto. "Arrivata alla VI edizione, l’iniziativa – spiega Diego Ciarloni presidente dell’associazione - si sta ampliando anno dopo anno riuscendo a coinvolgere persone che si attivano persino fuori provincia. Ciò dimostra che questo appuntamento di sensibilizzazione e di solidarietà sia sulla giusta strada".