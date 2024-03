Luce sul tratto di pista Girardengo. Sulla ciclabile anche di notte

Taglio del nastro in un’atmosfera suggestiva in notturna l’altra sera a Osimo dove, assieme all’assessore all’Ambiente Michela Glorio, all’assessore ai Lavori pubblici Flavio Cardinali ed all’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti, il sindaco Simone Pugnaloni ha inaugurato e percorso il tratto di pista Girardengo illuminato dai nuovi fari a led.

Un intervento migliorativo di competenza di Dea nell’ambito del project financing sull’illuminazione pubblica di Osimo da gestire e rinnovare a led. Sono 850 metri lineari illuminato da 20 nuovi punti luce, che porta a due e mezzo i chilometri di pista illuminata partendo da piazzale Duilio Orsetti fino alla zona delle fontanelle e qui il nuovo tratto fino all’incrocio con via Fosso Lama. "Questo intervento segue quelli già realizzati su Palazzo Comunale e sulle fonti storiche – ha detto il primo cittadino -. Dopo Pasqua illumineremo poi per intero piazza Nuova, il sito archeologico di Montetorto, la facciata della torre del Duomo, quella della chiesa di San Filippo e il monumento ai Caduti, inoltre Astea sta per avviare il montaggio dei 19 pali per i nuovi fari in via Flaminia I. Ai luoghi del cuore da valorizzare con illuminazione ad hoc si aggiungono inoltre 20 attraversamenti pedonali resi sicuri dai nuovi fari e 80 punti luce in più (in questi giorni lavori in via Linguetta). Osimo è quindi sempre più all’avanguardia nella sostenibilità, con luci a led che giungeranno in tutte le vie producendo a regime un risparmio energetico del 40 per cento".