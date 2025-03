Lucio Corsi chiude col botto “L’Umbria che spacca“ . L’artista in concerto gratuito ai Giardini del Frontone

Finale col botto per “L’Umbria che spacca“. Il festival chiuderà l’edizione 2025 con il concerto di Lucio Corsi (nella foto), l’artista rivelazione di Sanremo che si esibirà sul main stage dei Giardini del Frontone nell’ultima eccezionale serata di domenica 6 luglio, quella solitamente riservata per la festa finale a ingresso gratuito. Il cantautore toscano ha dimostrato tutte le sue qualità nel riuscire a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco a una struttura musicalmente ricchissima. Dopo Guè e Rose Villain è lui il nuovo super ospite del Festival che si terrà a Perugia dal 2 al 6 luglio.

Il pubblico potrà così applaudire dal vivo Corsi, artista fuori dal tempo, che regalerà un viaggio dentro il suo mondo. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo e Premio della Critica Mia Martini con “Volevo essere un duro”, rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025 e in occasione dell’uscita del nuovo album “Volevo essere un duro” prevista per oggi, annuncia le prime date estive. Oltre a quelle di Rock in Roma e di Milano Summer Festival, c’è anche la tappa umbra a L’Umbria che Spacca, che si conferma così uno dei festival più importanti a livello nazionale. L’Umbria che spacca ha già annunciato le serate di mercoledì 2 luglio con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e con Marco Castello, di e un groove che attraversa generazioni), di giovedì 3 con la cantante dai capelli azzurri Rose Villain, di venerdì 4 con il duo degli Psicologi, insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, ed infine quella di sabato 5 con della leggenda dell’hip hop italiano Guè. Biglietti disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.