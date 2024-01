L’ultima foto con l’ex: "Non riuscirò a perdonarmi"

La loro ultima foto insieme, i cappelletti fatti insieme e i giochi con il loro ‘cagnone’ Doron. Ricordi struggenti accompagnati dalle note di Wonderful life. L’ex di Andreea, Daniele Albanesi, che sin dall’inizio ha ammesso di non aver mai smesso di amare la ragazza dopo il ritrovamento dei resti nel casolare, ha postato le loro ultime foto insieme. Da soli, con il cane Doron che Andreea ha affidato proprio a lui. "Questa è una delle ultime foto che ho con te – scrive pubblicando il loro selfie durante uno dei tanti aperitivi fatti insieme – Ti ho sempre amato e sempre lo farò. Sei sempre con me ogni minuto. Non riuscirò mai a perdonarmi di quello che non ho fatto".

Le parole struggenti del suo ex che dopo la scomparsa è stato ascoltato dagli inquirenti e ha ammesso di essere arrivato anche alle mani con Simone Gresti, l’ultimo fidanzato di Andreea. Daniele non è mai stato indagato ma nei mesi successivi un sopralluogo degli inquirenti con sondaggio del terreno si è svolto anche nella zona di Mazzangrugno al casolare di Daniele Albanesi, a cui lei si era ultimamente riavvicinata. Lo stesso Daniele aveva dichiarato di aver trascorso del tempo con lei il giorno precedente la scomparsa, in questo casolare dove la ragazza avrebbe pianto sulle ceneri del padre di lui. Poi Daniele l’avrebbe riaccompagnata a Moie da Simone che, secondo Daniele, non era affatto il compagno di Andreea: "Lei da quando ci siamo risentiti, diceva a tutti di essere single" ha dichiarato in tv.

A ricordare la 27enne anche il personale del pub dove aveva lavorato prima del Covid, l’Oscar Wilde Irish pub di Jesi. "Ti vogliamo ricordare così, bella e solare come solo tu sapevi essere! Ciao Andry!" il messaggio postato sui social con le foto di una ragazza solare e ricca di spirito.

Sara Ferreri