Lumière-Bottega Pop, per la mostra di Pannacci un finale con festa

Gran finale per la straordinaria mostra di Paolo Pannacci ospitata nei locali di Lumière-Bottega Pop ad Ancona, sotto i portici di piazza Cavour.

Questo pomeriggio (ore 19.30) per il finissage ci sarà una vera e propria ‘festa nella festa’, vista la contemporanea presenza di tre aziende marchigiane, idealmente unite da MarcheTravelling, nota guida turistica della nostra regione, attenta anche alla valorizzazione delle tipicità enogastronomiche.

La Cantina Santa Barbara non ha bisogno di molte presentazioni. "Abbiamo sete di riconfermare la conoscenza dei loro prodotti con una degustazione dei loro vini" dichiarano i titolari di Lumière-Bottega Pop.

Altro ospite atteso è Ettore Janni di Vigna della Cava, che da queste parti è "ormai di casa. Già in Bottega con un paio di verticali rosè in passato, sarà dei nostri per farci assaggiare la nuova annata. Se vi sembrerà troppo tecnico diteglielo. Il suo vero plus è quello di farsi capire".

Terza azienda protagonista della serata è la Tenuta dell’Ugolino, che giungerà da Parigi, dov’è stata impegnata con una masterclass dei tre bicchieri del Gambero Rosso. "Gabriele diverte e il suo vino unisce. Ca va sans dire mes amis! Inoltre, sarà con noi Vito Rocchi di MarcheTravelling, che ci presenterà la nuova app". Coloro che la scaricheranno avranno in omaggio una degustazione gratuita di vini locali, a propria discrezione. Un motivo in più per partecipare all’incontro odierno.