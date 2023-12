Luminarie accese da oggi. C’è la casa di babbo Natale

Il Borgo medievale si trasforma nel paese di Babbo Natale. Da oggi il grande albero e le luminarie accenderanno le vie e le piazze del centro storico di Corinaldo.

Lungo via del Corso si apriranno le porte della casa di Babbo Natale che insieme ai suoi elfi sono pronti ad accogliere bambini e famiglie. Non mancheranno spettacoli, laboratori e animazioni durante le domeniche pre-natalizie e week-end dell’immacolata. Domenica prima giornata di festa con un programma denso di iniziative: dalle 9 alle 19 in via del Corso ci sarà il Mercatino di Natale mentre dalle 16 ci saranno anche l’apertura della "meravigliosa casa di Babbo Natale" con l’esibizione della Compagnia Alfieri e Musici "Araba Fenice" e con i laboratori creativi "Christmas Craft Labs – Officina di Natale" a cura di Corilab.

Sempre dalle ore 16 in Largo X Agosto e in Largo XVII Settembre prenderanno il via le animazioni e i giochi per bambini con "Il bosco degli Elfi" e il mercatino dei bambini. Spazio anche alla musica con Christmas Playlist con Dj Miki Tee e Tamara Taylor. Tutto il programma completo delle iniziative di "Natale da Favola" è disponibile sul sito www.corinaldoturismo.it