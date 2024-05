Luna Sports Academy, incetta di medaglie

Continuano gli impegni per la LunA Sports Academy di Senigallia con il pattinaggio corsa che si è ritrovato a Civitanova per i Campionati regionali su pista di tutte le categorie. Negli Esordienti Romagnoli Matilde è argento (doppia sprint) e bronzo (8 giri in linea) e Giuliani Martino 2 argenti (doppia sprint e 8 giri in linea). Nel pomeriggio spazio alle categorie più grandi con titoli regionali per Frulla Leonardo, Falcioni Viola, Carletti Davide, Romagnoli Eleonora e Sorcionovo Alice oltre a 4 ori nelle gare a staffetta Americana.