L’Under 19 dei Portuali vince il campionato

Due successi in tre campionati alla guida della Juniores dei Portuali Dorica. Si scrive mister Paolo Di Michele, si legge lo specialista dell’Under 19. Grazie all’ultima vittoria sul Moie Vallesina, infatti, la formazione giovanile dorica ha conquistato il secondo titolo in tre anni, vincendo il proprio girone (B) e proiettandosi al meglio al triangolare per il titolo regionale. "È stata un’annata piena di soddisfazioni – le parole di Di Michele – dopo un’estate in cui abbiamo integrato molti 2006, specie provenienti dalla Gls Dorica, alla nostra rosa ’storica’ di 2005. E i risultati sono stati straordinari". Dopo l’ultimo impegno di campionato contro il Corridonia terminato in parità, adesso testa solo al triangolare contro Sangiustese Vp e K-Sport Montecchio che hanno trionfato nei rispettivi gironi. Oggi la prima sfida contro la Sangiustese.

"Ai miei ragazzi voglio rivolgere il mio più grande plauso – continua Di Michele –. Il campionato Under 19 è sempre particolare, ne abbiamo portati tanti in prima squadra e di questo siamo orgogliosi. Loro, nonostante tutto, non hanno mollato di un centimetro. Per questo è doveroso ringraziare anche Stefano (Ceccarelli, mister della prima squadra) che ne ha apprezzato il lavoro e Francesco (Saracini, tecnico degli Allievi) che quando eravamo corti per gli infortuni ha fatto in modo che alcuni 2007 potessero darci una mano in previsione futura".