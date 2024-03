L’università fa formazione ai dipendenti

A lezione di formazione. Il Comune di Ancona, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, sta per avviare il progetto "Comune In-formazione", una serie di incontri per la formazione e l’aggiornamento sui temi strategici relativi al governo delle città. Sei lezioni tenute da docenti della UnivPm di grandissimo spessore. Si comincia il 4 aprile con un incontro sul tema ‘I Comuni nell’architettura democratica italiana’, con l’intervento della professoressa Monica De Angelis. Si prosegue il 9 maggio con ‘L’efficienza e l’efficacia organizzativa nelle Amministrazioni locali’ (dott. Graziano Cucchi), il 13 giugno con ‘La forma di governo in Italia e i tentativi di revisione costituzionale’ (prof. Marta Cerioni), il 19 settembre con ‘Il bilancio preventivo e consuntivo del Comune’ (prof. Stefano Marasca), il 24 ottobre con ‘La comunicazione e la rendicontazione del valore creato: tra responsabilità e sostenibilità’ (prof. Maria Serena Chiucchi), il 14 novembre con ‘La comunicazione pubblica istituzionale nell’era digitale’ (dott. Luca Marinelli). Soddisfazione è stata espressa dal Magnifico Rettore della Politecnica, Gian Luca Gregori. Secondo l‘assessore comunale Marco Battino "questo progetto è la dimostrazione concreta del nostro percorso di ‘intersezione’ tra il mondo dell’Università e il Comune di Ancona" mentre per il Presidente del Consiglio comunale Simone Pizzi "innovazione tecnologica, formazione, rispetto istituzionale del ruolo del Consiglio comunale. È questa la triade su cui si basa la nostra azione".