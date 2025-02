Lutto in città, è morta la maestra Anna Moroni

"La città perde una grande insegnante, che ha dedicato tutta la sua vita a diffondere cultura e conoscenza". Sono le parole con le quali il sindaco Stefania Signorini, ieri pomeriggio, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Anna Moroni, storica maestra della scuola elementare Dante Alighieri di Falconara Alta, in pensione da anni ma mai dimenticata dai suoi studenti di ieri e di oggi. L’insegnante è venuta a mancare lunedì, all’età di 85 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Non appena la notizia è circolata in città, la comunità si è stretta al dolore della famiglia e sono stati tanti i commenti di ricordo, soprattutto sui social, per la cara maestra Anna. Non a caso, infatti, ha cresciuto intere generazioni di falconaresi, che hanno voluto quindi ricambiare quell’affetto, quella dolcezza e quegli insegnamenti per la vita che Moroni è riuscita a trasmettere loro durante l’esperienza scolastica. "Il suo percorso è iniziato a scuola ed è continuato anche dopo il termine della sua carriera professionale – ha aggiunto il sindaco Stefania Signorini –. Non dimenticherò mai con che entusiasmo rispose alla richiesta del Comune di Falconara, che nel 2019 organizzò un corso di italiano per cittadini stranieri". Un impegno, quindi, che era proseguito anche fuori dalle aule, ma sempre al servizio degli altri. "Anna è stata una maestra paziente e sempre puntuale con tutti gli studenti che hanno partecipato – ha concluso il primo cittadino di Falconara –. Oltre alla sua esperienza nell’insegnamento, è stata la sua grande sensibilità a permetterle di entrare in comunicazione con loro". Dopo la camera ardente che è stata allestita, ieri, alla Casa funeraria Pieroni di via Marconi, oggi alle 16 si svolgerà il funerale nella chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario. L’occasione per un ultimo saluto alla maestra Anna, che nessuno a Falconara potrà mai dimenticare.