"Ma abbiamo già attivato progetti personalizzati"

L’amministrazione comunale ha iniziato a muoversi per tempo per dare un sostegno ai nuclei familiari anconetani a cui il governo ha cancellato il Reddito di Cittadinanza: "Abbiamo avviato una serie di progetti personalizzati nei confronti dei nuclei con maggiori difficoltà, una sorta di patto di inclusione – spiega al Carlino l’assessore comunale ai servizi sociali, Manuela Caucci – So che gli sms dal governo stanno arrivando, ma al momento per quanto riguarda noi la situazione è abbastanza calma, sono stati per ora tutti abbastanza disciplinati. In questa fase stiamo svolgendo una sorta di ruolo cuscinetto nei confronti dell’Inps che ha la competenza sulle pratiche dei percettori del Reddito di Cittadinanza. In città i nuclei a cui è stato concessa la misura di sostegno sono esattamente 893, ma non le so dire esattamente quanti siano quelli a cui da domani (oggi, ndr) il Reddito verrà tolto. Gli uffici stanno valutando le situazioni, nucleo per nucleo, cercando di sistemare le cose con tutti. So già, comunque, che dal 1° settembre è prevista l’attivazione di un’altra misura di sostegno da parte del governo nazionale, un sussidio economico agli occupabili (previa formazione e per un importo di circa 350 euro mensili per un anno, ndr). Vedremo anche in quel caso, alla ripresa dell’attività dopo agosto, cosa sarà possibile fare".

Sono giorni di grande lavoro prima delle ferie, ma negli uffici si lavora anche per un’altra misura che vede l’Inps come ente di competenza, ossia la famosa Social Card: "I servizi sociali del Comune – aggiunge la Caucci – per conto dell’Inps, stanno predisponendo l’elenco dei beneficiari attraverso i requisiti e le verifiche delle residenze. I controlli sono terminati pochi giorni fa e sono 1084 gli anconetani che hanno il diritto di riceverla. A giorni arriverà la comunicazione da Poste Italiane per il ritiro e l’attivazione".