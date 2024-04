Ma Mister Clementi difende i suoi ragazzi:: "Ora non parliamo di scarsa motivazione"

La bellezza del campionato si ammira anche da partite come questa. La sconfitta è un passo indietro per la Vigor che, nonostante tutto, è ancora in corsa per i playoff. "Dobbiamo fare meglio, la stima e l’affetto dei tifosi vanno conquistati - dice mister Clementi -. Mi auguro che nelle prossime 2 partite la Vigor riesca a ritrovarsi, dobbiamo sfruttare la settimana a nostro vantaggio, senza fare drammi. Purtroppo alcuni calciatori non sono in condizione ottimale, spesso arriviamo tardi sul pallone ed in questa fase del campionato, nonostante gli infortuni e la stanchezza, dobbiamo dare il 110% - continua Clementi -. La squadra ha provato in tutti i modi a pareggiare, ma non parliamo di scarsa motivazione, non è giusto nei confronti dei ragazzi che ogni domenica scendono in campo per vincere".

Il Vastogirardi invece ha dato una lezione di tenacia e lucidità, ora la salvezza non è più un miraggio. "Non abbiamo mai avuto dubbi, possiamo giocarci la salvezza fino alla fine - afferma mister Marmorini, il tecnico del Vastogirardi -. Sarà durissima, ma vogliamo raggiungere il traguardo. Nello spogliatoio c’è armonia e partite del genere lo dimostrano".

Nicolò Scocchera