Ma perchè mette la faccia solo la Nocelli?

Massaro

Di chi è l’Ancona? Sulla carta la risposta è facile e scontata. Ma, c’è un ma: se è vero che le briglie le tiene Tony Tiong, perchè a parlare è sempre e comunque Roberta Nocelli? E’ vero: è l’amministratore della società ed è delegata a rappresentarla in ogni situazione. Ma non è strano che sia sempre lei a metterci la faccia, anche (anzi, soprattutto) quando le cose non vanno bene? Roberta Nocelli è quella che ha preso in mano la patata bollente quando tutto sembrava stesse andando a rotoli nel finale della scorsa stagione. Non c’era neanche il direttore sportivo: ci ha pensato lei a farlo. Non sta a noi dire se l’abbia fatto bene o male. Ma lo ha fatto e nessuno ha aperto bocca. E’ stata la Nocelli a cercare l’allenatore e a trovare l’accordo con Boscaglia.

E’ stata lei ad affrontare il vento della polemica inevitabile visto che tutto sembrava saltare in aria e poi per fortuna così non è stato.

Roberta Nocelli è stata quella più vicina ai giocatori in un momento complicatissimo: li ha caricati lei, li ha rincuorati lei. Insomma senza la Nocelli l’Ancona avrebbe più di un problema. Se questo è sicuramente un grande punto a suo favore, restano delle perplessità: c’è solamente lei in società? Perchè dopo settimane di silenzi da parte dell’Ancona, con inevitabili voci prive di fondamento che iniziavano a serpeggiare, chiacchiere da bar e altre fandonie social, nessuno dei vertici societari ha scritto mezza riga agli organi di informazione, magari dicendo anche le solite banalità (del tipo tranquilli, è tutto a posto, faremo ciò che c’è da fare)? Tony Tiong dicono sia fatto così: parla poco, ma fa i fatti. Sarà. Ma in Italia, in Europa e scommettiamo anche in Asia, se al momento di parlare e dire come stanno le cose ci sono solo silenzi, i sospetti prendono il sopravvento.

E visto che la musica a quanto pare continua, qualche sospetto, onestamente, ce l’abbiamo anche noi.