"Madonnina, che belli questi 40 anni insieme"

’La Madonnina del Pescatore’ compie 40 anni: "Riapriamo lunedì con il servizio del pranzo". "Sono nato nel 1964 e ho iniziato il mio viaggio culinario nel 1984, con l’apertura de ’La Madonnina del Pescatore’, un punto di svolta nella mia carriera – spiega Moreno Cedroni, chef due stelle Michelin – Nel 1994, ho celebrato il matrimonio con Mariella, la mia compagna di vita e di cucina. Il 2004 ha visto la pubblicazione del libro simbolo della mia carriera, ’Multipli di venti’. Quasi scherzosamente, ho incluso anche il 2024 come un’indicazione del futuro, ma quello che era il futuro è ormai il presente".

Lo chef stellato è titolare anche di Anikò, regno dello street food in città e del Clandestino Sushi Bar alla baia di Portonovo. "Quello che un tempo era il futuro è ora il presente, con 40 anni di massima creatività e il mio ristorante che festeggia il suo 40esimo anniversario, dimostrando la solidità delle sue basi, così come le mie, mentre celebro il mio 60esimo compleanno – prosegue – Ogni anno riserviamo tre settimane alla creatività con il gruppo creativo: Kim, Francesco, Alessandro, Mariangela e Daniele, capitanato da me e da Luca Abbadir, dove ha preso vita un viaggio di sapori a mio parere entusiasmante".

La piccola pasticceria, come sempre, riflette su un lucido che raffigura il viaggio di Marco Polo da Pechino a Venezia, aggiungendo un ulteriore strato di significato alla tavola. "Il pensiero creativo ci aiuta ad affrontare le sfide e a trovare nuovi modi per esprimere i nostri progetti, come facciamo ogni anno alla ’Madonnina del Pescatore’ da 40 anni. La creatività è un nutrimento per la mente, richiede dedizione, studio ed è fondamentale per guardare sempre avanti", conclude.

La sala è condotta con garbo ed eleganza dalla moglie Mariella Organi. Mariella ha formato una brigata di sala che punta tutto sulla discrezione e sulla leggerezza della presenza, puntuali nel racconto e attentissimi alle dinamiche, calorosi e coinvolgenti.

Nella selezione "à la carte", si potrà scegliere tra gli 11 piatti dei due menù, optando per due piatti a 140 euro, o tre piatti a 160 (esclusi dolce e bevande).

Il progetto di Cedroni prevede anche ’The Tunnel’, capitanato da Luca Abbadir, Executive chef di ’La Madonnina del Pescatore’ e vede la collaborazione di un team impegnato nella sperimentazione e nello sviluppo di nuove idee culinarie.

Silvia Santarelli