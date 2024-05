Magazzini Gabrielli vicini da sempre al "Salesi". Donati 29mila euro per una nuova apparecchiatura

Ospedale materno-infantile Salesi e Magazzini Gabrielli, si rinsalda una collaborazione attiva dai tempi del Covid. Il Dipartimento Materno Infantile dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche si è dotato di strumenti isteroscopici di ultima generazione, grazie alla generosa donazione dei Magazzini Gabrielli, storico sostenitore della Fondazione Ospedale Salesi Onlus. Gabrielli ha infatti donato 29mila euro, cifra che ha consentito l’acquisto di un sistema di Isteroscopia operativa ambulatoriale miniaturizzata – Sistema Betocchi. La strumentazione permette in regime ambulatoriale di svolgere attività diagnostiche ma soprattutto interventi operativi in ambito ginecologico che, diversamente, dovrebbero essere condotti in sedazione all’interno di una sala operatoria. Il kit consente in regime ambulatoriale di svolgere attività diagnostiche e operative nella cavità uterina conservando la fertilità e senza danneggiare i tessuti. "Gli strumenti isteroscopici consentono l’esecuzione di interventi per la correzione di malformazioni nella zona uterina e la rimozione di polipi e fibromi, senza traumatizzare il collo dell’utero" ha spiegato il professor Andrea Ciavattini, Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica del Salesi. La Fondazione Ospedale Salesi Onlus, rappresentata dalla Presidente Cinzia Cocco e dalla direttrice Laura Mazzanti, ha espresso "una gratitudine particolare per la sensibilità mostrata da Magazzini Gabrielli nei confronti del Salesi".