Magazziniere per gestione ordini clienti e fornitori

Un addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Codice offerta 2048625. Centro per l’impiego di riferimento: CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Descrizione rapporto lavoro: tirocinio. Azienda di Ancona, operante nel commercio all’ingrosso di ricambi auto, moto e veicoli industriali, ricerca un magazziniere. Mansioni: gestione del magazzino (merce in ingresso e in uscita) e gestione ordini clientifornitori età minimo 20 max 27 anni titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico discreta conoscenza della lingua inglese preferibilmente domiciliatoa nel comune di Ancona. Tipologia contrattuale: tirocinio extracurriculare retribuito - durata max 6 mesi - tempo pieno n.b.: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti il profilo richiesto dal soggetto ospitante. per candidarsi inviare il cv al seguente indirizzo e-mail: [email protected]