Maiolati Spontini, ecco la nuova giunta del sindaco Tiziano Consoli

Maiolati Spontini (Ancona), 1 giugno 2023 – Ecco la nuova giunta del di nuovo sindaco Tiziano Consoli. “Ho ritenuto giusto trovare un equilibrio – ha spiegato lui stesso nella prima seduta di consiglio comunale ieri sera - fra continuità e rinnovamento, e affidare ruoli di responsabilità a quanti si sono messi in gioco in una squadra, quella della lista “Insieme per i Cittadini”, premiata dal voto di così tanti elettori. A loro, come pure a tutti i residenti del nostro Comune, va il mio ringraziamento e la garanzia di un impegno, da parte di questa Amministrazione, costante, serio e appassionato per la comunità di Maiolati Spontini”. Il sindaco Tiziano Consoli ha presentato all’assemblea degli eletti i nomi da lui individuati per la Giunta comunale. La squadra è formata da due donne e altrettanti uomini: Sebastiano Mazzarini, vicesindaco con deleghe alla Cultura, Turismo, Marketing territoriale, Politiche spontiniane, Comunicazione e Attuazione del programma di mandato, Roberta Romagnoli, assessore ai Servizi sociali, Politiche della famiglia ed Edilizia comunale. E poi Cristiano Montesi, riconfermato al Bilancio, Finanze, Programmazione economica e Patrimonio, con l’aggiunta della delega ai Bandi/Pnrr e Maria Ludovica Trillini, assessore all’Associazionismo e alla Pubblica istruzione. Il primo cittadino ha assegnato agli altri quattro consiglieri comunali di maggioranza delle deleghe, relative a diversi ambiti. A Tommaso Ciampichetti, il più giovane degli eletti, con i suoi 21 anni ancora da compiere, vanno le deleghe alle Politiche giovanili e alle Relazioni con la stampa, oltre al ruolo di capogruppo consiliare di “Insieme per i Cittadini”. A Noemi Manna sono state assegnate le deleghe al Commercio, alle Attività produttive e al Gal (gruppo di Azione Locale), Mirko Ferretti si occuperà di Lavori pubblici, Verde pubblico, Manutenzioni e Servizi cimiteriali mentre a Romina Pieralisi è stata confermata la delega alle Politiche della terza età, come nel primo mandato Consoli, al Territorio e Ambiente e all’Agricoltura. Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe in materia di Polizia locale, Sanità, Sport, Sisma, Personale, Urbanistica, Emergenze straordinarie, Affari generali e Protezione civile. Consoli ha voluto così rendere partecipi e protagonisti a livello amministrativo tutti gli otto consiglieri eletti della lista “Insieme per i Cittadini”, di cui quattro con incarichi assessorili. “Perfettamente rispettata – spiegano dal Comune - la rappresentanza di genere, con quattro uomini e quattro donne. L’età media è meno di 36 anni. D’altronde i due consiglieri più votati, Trillini con 240 preferenze e Mazzarini con 216, sono due ventisettenni”. I consiglieri di minoranza sono Leonardo Guerro, Giovanni Perticaroli, Silvia Badiali e Sandro Grizi. A portare un suo saluto è stata anche la sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi Valentina Pasquinelli.