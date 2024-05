Maiolati Spontini, botte da orbi alla moglie rientrata in Italia: 52enne arrestato

Maiolati Spontini (Ancona), 21 maggio 2024 - Arrestato 52enne per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali aggravate. Era giunta in Italia da pochi mesi con i suoi due figli minori per ricongiungersi al marito quello che doveva essere l'inizio di una nuova vita si era trasformata invece in un incubo. La protagonista dell’ennesima storia di violenze e soprusi è una donna 46enne straniera la quale ha trovato la forza di richiedere l'intervento del 118. La segnalazione è stata inoltrata anche la centrale operativa della compagnia carabinieri di Jesi. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Moie di Maiolati Spontini e Morro d'Alba ai quali la donna con non poche difficoltà confidato di vivere insieme ai figli minorenni una situazione di ansia e terrore a causa delle continue violenze fisiche poste in essere proprio dal marito e mai denunciate. Stavolta però la donna, picchiata per l’ennesima volta, ha trovato il coraggio di farlo in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Ancona. Sono state immediatamente attivate le procedure legate al codice rosso: i militari della stazione di Moie dopo aver ascoltato attentamente la donna per ricostruire dettagliatamente la vicenda hanno arrestato il marito: un 52enne anche lui straniero. Al termine delle formalità di rito il 52enne è stato trasferito al carcere di Ancona. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto a carico dello stesso la misura cautelare delle allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La 46enne che a seguito dell'aggressione ha riportato lesioni giudicate dai sanitari guaribili in dieci giorni è stata sistemata in una struttura protetta insieme ai minori.