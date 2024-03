Malore all’autista del bus: riesce a fermare il mezzo

Ha accusato un malore improvviso l’autista di un bus di linea che ieri mattina era in servizio nella tratta che Monterado – Senigallia. L’uomo ha fermato il mezzo in un rettilineo e poi è stato trovato accasciato da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto un’ambulanza proveniente da Corinaldo e dall’ospedale e l’eliambulanza. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Senigallia dov’è stato subito sottoposto ad alcune cure, non è in pericolo di vita. La tempestività dell’uomo nel fermarsi ha evitato che si potesse verificare un incidente con ripercussioni anche su altri mezzi e persone.