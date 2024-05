Malore mentre passeggia, medico gli fa il massaggio cardiaco

Malore mentre sta passeggiando, pensionato salvato dall’intervento tempestivo di un medico fuori servizio che gli ha praticato il massaggio cardiaco, il resto lo hanno fatto i sanitari del 118, intervenuti pochi minuti più tardi.

È successo nella tarda mattinata di ieri in via Scrima, a poche decine di metri dalla chiesa Cristo Divino Lavoratore, in piazzale Camerino. L’uomo, 69 anni, residente in zona, all’improvviso si è accasciato in strada, ma per fortuna il malessere è stato notato da alcuni passanti.

Sul posto sono subito intervenuti il medico fuori servizio, ma anche un infermiere, anch’egli libero dal lavoro, mentre altri testimoni hanno allertato il 118. Le manovre rianimatorie immediate hanno di fatto salvato la vita al pensionato, soccorso e trasportato all’ospedale di Torrette dove sono proseguite le cure. Le sue condizioni erano stabili e il massaggio a mano potrebbe avergli salvato la vita. Una decina di giorni fa era accaduto un caso analogo al porto, ma il 64enne il giorno dopo il soccorso è deceduto.