Malore nello chalet mentre è con gli amici: grave un 67enne

Ha accusato una malore improvviso, domenica, mentre stava trascorrendo la serata assieme ad una comitiva di amici in un noto chalet di Palombina Nuova. Attimi di grave apprensione, due giorni fa, per un uomo di 67 anni che è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove vi è arrivato in codice rosso. I fatti si sono consumati davanti a tante persone presenti in spiaggia a quell’ora, attirate sul lungomare dall’afosa giornata domenicale. Dopo l’immediata chiamata al Numero unico delle emergenze 112, ricevuta dalla centrale intorno alle 20, sul posto si sono portati gli equipaggi dell’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e dell’automedica. Il 67enne è stato trattato al momento e le sue condizioni di salute sono state stabilizzate. Dunque è stato trasferito nel nosocomio anconetano. L’intervento è stato effettuato in uno stabilimento balneare del litorale dorico, all’altezza del primo cavalcavia che s’incontra andando da Ancona verso Falconara. Nel corso dell’estate, anche complice il gran caldo che mette a dura prova le persone, i medici e i sanitari sono sempre in allerta e pronti per operazioni simili a quella compiuta lo scorso fine settimana.