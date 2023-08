"Malte" in città per ’Jesi Estate’

Per Jesi Estate approda in città Malte, la compagnia dal 2006 residente ad Ancona e protagonista della scena nazionale e internazionale. Martedì prossimo in calendario ci sono due iniziative. La prima alle 18.30 in piazzale San Savino con WalkaboutPromenade, una passeggiata, con testo e suono in cuffia, alla scoperta di visioni e percorsi inusuali della città d’arte che ha dato i natali a tanti e importanti personaggi della cultura. È un progetto performativo con la regia di Ruggero Franceschini che nasce dalla fusione dei diari di viaggio dell’autrice Sonia Antinori con la ricerca di immagine della fotografa Lucia Baldini e la musica originale del compositore musicista Arlo Bigazzi. Dopo una lunga tournée primaverile, il progetto arriva a Jesi con Lucia Baldini, qui anche in veste di perfomer d’eccezione e guida nella promenade alla scoperta di una cartografia del territorio attraverso un ascolto visivo di terre e mondi lontani e vicini. Si prosegue alle 21.30 nell’area Avis di via Guerri con Drinkalot di e con Carla Manzon, attrice marchigiana d’adozione. Nel racconto si intrecceranno brani scelti da Sapori d’Ancona. Storie e ricette di donne d’osteria di Carla Virili, Viaggio in Friuli tra i vini e gli uomini di Amedeo Giacomini, L’osteria dei passi perduti di Angelo Floramo.