Fabriano (Ancona), 22 dicembre 2019 - Crolla un albero a grosso fusto alto oltre quindici metri sotto la furia del vento e colpisce due auto in sosta. Tanta paura poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica nel parcheggio di piazzale Matteotti, dove la pianta ha di colpo ceduto sulla spinta delle violente raffiche. Diversi rami hanno colpito una Peugeot ed un Daihatsu, quest'ultima cena centrata anche da diversi.

Al lavoro sul posto per un paio d'ore i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il grande albero e poi a transennare la zona del parcheggio. Sempre durante la notte diversi sono stati gli interventi dei pompieri nel Fabrianese per la rimozione di rami in strada e per altri danni generati soprattutto dal vento, ma anche dalla pioggia come nel caso di alcune cantine allagate a Campodiegoli per il problema al sistema fognario a bordo strada.