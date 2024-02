Mamma coraggiosa muore a 48 anni: addio a Morena

Addio a Morena Lucarini mamma coraggiosa di una ragazzina di 17 anni. Morena Lucarini in Petrellini è morta nella notte tra lunedì e martedì a 48 anni. Ricordandola con amore lo annunciano il marito Tommaso Petrellini, la figlia, la mamma Giuliana, la sorella e i parenti, distrutti dal dolore. Tanti i ricordi per Morena Lucarini, descritta come una mamma gentile e premurosa da chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Tanti messaggi di cordoglio e commozione anche sui social per la perdita di una mamma "generosa, solare e sempre gentile". Sconvolta la piccola comunità di Rosora. Sarà possibile rendere omaggio a Morena da oggi alle 8 alla casa funeraria Bondoni. Domani alle 15 sarà celebrato il funerale muovendo dalla casa funeraria per la chiesa di San Michele Arcangelo in Rosora. La sua famiglia ha chiesto non fiori ma offerte allo Iom.