Mamma e figlia inseguite chiamano la polizia: fermato, aveva il Foglio di via. Scatta la denuncia

Inseguite da uno sconosciuto si rifugiano all’interno di un negozio di kebab e chiamano il 112. L’inseguitore aveva un foglio di via da Ancona ed è stato denunciato. È successo al Piano due giorni fa. Era sera quando madre e figlia, che tornavano a casa a piedi, si sono imbattute in un giovane che ha iniziato a pedinarle. Una pattuglia della polizia è arrivata e ha trovato il sospettato fuori, appoggiato ad una balaustra. Gli agenti lo hanno controllato identificandolo. Era un sudanese di 25 anni. Dalle generalità fornite risultava raggiunto, un mese fa, dalla misura preventiva del Foglio di via obbligatorio di allontanamento dal Comune di Ancona con il divieto di ritorno nel comune dorico per un periodo di tre anni.