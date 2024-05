"Manca la manutenzione dei giochi nei parchi". Il consigliere Pariano chiede più impegno

"Mi giungono tantissime segnalazioni dello stato di degrado e pericolosità dei giochi presenti all’interno del Parco Merloni. I bambini dovrebbero giocare in ambienti sicuri per la loro incolumità e non su giochi in cui rischiano seriamente di farsi del male". A lanciare l’allarme è il consigliere di opposizione Pino Pariano che ha presentato un’interrogazione che sarà discussa in consiglio giovedì prossimo (inizio ore 15). "Il Comune dovrebbe fare manutenzione dei giochi all’interno dei parchi".