"Mancano documenti importanti. Ci vorrà tempo per avere la Scia"

La piscina del Passetto è chiusa. Per abituali frequentatori come per agonisti e partite di pallanuoto, costrette a emigrare addirittura fuori regione. Ma il consorzio di gestione Cogepi, insieme al Comune, ha avviato le procedure necessarie per la sua riapertura. Questione di settimane, dipenderà dai tempi necessari per la documentazione e la certificazione con relativa approvazione da parte dei vigili del fuoco. Mancherebbe una Scia, come spiega l’assessore agli impianti sportivi del Comune, Daniele Berardinelli: "Il sopralluogo e la verifica effettuata dai vigili del fuoco ha evidenziato un’altra mancanza che deve essere sanata prima di poter riaprire. Gli uffici comunali si sono messi a disposizione del gestore Cogepi per cercare di aiutarlo a risolvere al più presto il problema e poter riaprire".

Centrale elettrica, centrale termica e relativa nuova caldaia sostituita gli scorsi anni dalla precedente amministrazione comunale: mancherebbe della documentazione, come spiega ancora Berardinelli: "E’ un problema che riguarda la Scia, autorizzazioni che devono essere rinnovate". Ecco cosa succederà adesso: "Cogepi ha un tecnico di fiducia che sta studiando la questione e noi abbiamo messo a disposizione l’ingegnere del Comune se dovesse servire. Il tutto per riuscire a produrre questa certificazione al più presto". Difficile calcolare le tempistiche. Si parla di almeno una settimana, ma Berardinelli non si sbilancia: "Non sappiamo quanto tempo serva – conclude –. Rispetto a quello che era emerso nel primo controllo, questa è una cosa più articolata e complessa, una relazione che va certificata da un tecnico, non un documento che si cerca, si trova e che si consegna. Poi i vigili del fuoco lo valuteranno e daranno il loro responso".

Giuseppe Poli