Mancano fondi, saltano i "Sabati del Piano"

"I sabati del Piano San Lazzaro": annullati gli appuntamenti di gennaio e febbraio. L’associazione Ankon Nostra: "Non ci sono i fondi". L’organizzazione dorica lo fa sapere con una nota stampa diffusa ieri. " A novembre avevamo detto che per il 2024 l’importante iniziativa sociale e culturale articolata in una serie di eventi straordinari, senza i fondi pubblici del Comune, non sarebbe stata possibile. L’inaugurazione del 16 dicembre scorso, con tanti eventi in luoghi diversi, è stata possibile grazie all’organizzazione dell’associazione Ankon Nostra e al sostegno del Consiglio regionale delle Marche e di alcuni sponsor privati, oltre che alla collaborazione di esercizi commerciali, comunità e ospiti".