Mancini o Gimbo? Ma il turismo ha bisogno anche di altro

"Dovrebbe essere lo stesso Roberto Mancini a valutare l’opportunità di restare ancora testimonial della Regione Marche, alla luce delle discussioni nate intorno alle sue ultime scelte professionali e, nel caso valutasse di non poter più rappresentare le Marche al meglio, fare un passo indietro. Il turismo della nostra regione ha bisogno di investimenti e di robuste azioni di marketing nei contesti chiave del settore: non sono i testimonial a far decollare la richiesta. Ma Tamberi è sicuramente la figura più idonea in questo momento"

Moreno Pieroni, sindaco di Loreto