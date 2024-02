Manifesto choc sulla provinciale:: "Bergoglio non è il vero Papa"

Un maxi manifesto (6 per 3 metri) desta curiosità e anche indignazione in Vallesina. "Il vero Papa è sempre stato Benedetto XVI. Bergoglio non è il Papa. Ora tocca a voi far sapere al mondo la verità. Non abbiate paura", le frasi sul manifesto a bordo strada. E poi l’indicazione del sito: CodiceRatzinger.eu. "Passando per la strada provinciale Sp76, all’altezza di Castelplanio, davanti al distributore Q8 con mia immensa meraviglia e apprensione ho visto quel poster – rimarca una lettrice del Carlino – Da cattolica non posso accettare che venga messa in dubbio la legittimità di Papa Francesco e invito gli organi di informazione a segnalare questo fatto, al fine di coinvolgere anche i sacerdoti e non solo".

Il manifesto affisso da un privato è dell’associazione Arbitrium (formata da avvocati) che in altre zone d’Italia dove la scorsa estate sono comparsi slogan analoghi ha spiegato: "Benedetto XVI è rimasto Papa fino alla sua morte avvenuta lo scorso dicembre, poiché lui era il vero Papa, al quale era stato impedito di continuare ad esercitare il suo potere".