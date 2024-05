Marche Multiservizi impegnata nella raccolta rifiuti

Anche Marche Multiservizi Falconara prenderà parte al Falcomics. Gli operatori dell’utility cittadina saranno presenti con speciali tricicli, dotati di bidoni e ramazza, per raccogliere i rifiuti. Non solo. Verranno installate delle isole per la raccolta differenziata con contenitori per organico, carta, plastica e lattine, vetro, indifferenziato. Ma la presenza del personale sarà anche "mobile", grazie al nuovo motocarro elettrico già in uso nelle vie di Falconara e che sarà utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nei tre giorni di festival.