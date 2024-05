Marchese del Grillo, la festa di compleanno con una mostra speciale

Festeggiamenti per il compleanno 310 del marchese del Grillo, al via domani. Alle 11 all’Oratorio della Carità l’inaugurazione della mostra che celebra il film "Il Marchese Del Grillo" del 1981. Sarà l’occasione per ammirare alcuni degli abiti indossati da Alberto Sordi realizzati dalla storica Sartoria Peruzzi e le immagini scattate durante le riprese da Enrico Appetito, fotografo di scena e storico collaboratore di Mario Monicelli. Alle 12 brindisi presso la maestosa villa Del Grillo fatta costruire nel 1771 dallo stesso Onofrio.