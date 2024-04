"Mareggiate, i fondi per i lavori d’urgenza solo per il prossimo"

"La competenza relativa alla difesa della costa è regionale e quindi ci aspettavamo dall’assessore Aguzzi un impegno finanziariamente adeguato e immediato della Regione, che purtroppo non è arrivato".

Questo il commento della Consigliera Dem a margine della discussione dell’interrogazione depositata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico sul tema dell’erosione costiera del litorale di Marina di Montemarciano devastato dalle mareggiate che hanno divelto anche un pezzo di asfalto oltre a danneggiare alcune attività.

"Per il momento e per fortuna – continua Bora – a sanare le mancanze della Giunta Acquaroli ha tempestivamente provveduto il Comune di Montemarciano con un affidamento in somma urgenza per il quale si è impegnato per 200mila euro. Importo che impatta in maniera considerevole sul bilancio dell’ente. I 100 mila euro che l’Assessore Aguzzi si è impegnato a reperire solo la prossima estate - continua la consigliera regionale dem Bora - rappresentano una cifra assolutamente insufficiente per far fronte alle esigenze di questo territorio".

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico si unisce alla richiesta del Comune di Montemarciano di coinvolgere, per il ripristino dello stato dei luoghi, direttamente il Provveditorato delle Opere Pubbliche.