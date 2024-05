Marina, il nuovo corso. Presidente Mugianesi

Nuovo presidente e nuovo allenatore, il Marina cambia volto in poche ore. Dopo oltre sette anni, Sandro Santini lascia la presidenza a Giacomo Mugianesi, 40enne funzionario della Cna di Ancona. Sandro Santini diventa presidente nel 2018, sostituendo l’ex patron Roberto Fiorenzola. Da allora tanta Eccellenza e molte soddisfazioni: basti pensare allo storico successo contro l’Ancona, al lancio di giovani talenti e ottimi allenatori come Nico Mariani. Indubbiamente il Marina ha regalato tanto al calcio locale nell’ultimo decennio e Mugianesi vuole avviare un nuovo ciclo. Tante facce nuove, perlopiù giovani in dirigenza, oltre a qualche interessante novità. Sandro Santini rimarrà comunque all’interno del club insieme a suo figlio Nicolò, team manager della squadra al fianco di Simone Rossetti. Rimane al suo posto Marco Santini in qualità di direttore sportivo, mentre Roberto Fiorenzola sarà affiancato da Giorgio Dolci nel percorso di valorizzazione del settore giovanile, un settore di enorme importanza cruciale per il nuovo presidente e tutto il direttivo.

La seconda grande novità riguarda la guida tecnica, si chiude infatti l’esperienza di Igor Giorgini sulla panchina del Marina. Lo "Zar" ha iniziato la sua avventura da allenatore biancoazzurro ormai due stagioni fa. È stato un cammino non sempre facile: un avvio difficoltoso, poi l’esonero e il successivo approdo di altri allenatori per provare a salvare l’Eccellenza. Nel finale di stagione è stato richiamato in panchina, tuttavia, nonostante gli sforzi e la fiducia dello spogliatoio, non riesce nell’impresa di evitare la retrocessione. Nell’ultimo torneo il Marina si affida ancora allo "Zar", ma i playoff sfuggono nelle ultime giornate. Le qualità umane di Giorgini, però, rimangono indelebili nella mente di tutti. Al suo posto approda Andrea Profili, già allenatore di Corinaldo, Montemarciano e Ostra. Nel marzo scorso subentra a Sergio Spuri sulla panchina del Barbara conducendola alla salvezza, nella passata stagione invece è stato protagonista con l’Olimpia Marzocca in Prima Categoria. Grandi aspettative sul nuovo mister e tanta voglia di tornare protagonisti, come ricorda Mugianesi. "Mi fido delle competenze di Simone Rossetti, che conosce molto bene il nuovo mister – dice –. Ci aspettiamo molto da Profili e dalla squadra, ma non perdiamoci nelle promesse. Oggi spero solamente di assistere ad un campionato del vertice". Nicolò Scocchera